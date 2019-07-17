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РИА Новости

Офис президента Украины планирует создать Совет по вопросам свободы слова

Вчера, 13:20
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КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Офис президента Украины планирует создать Совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ, сообщил в среду заместитель главы офиса Кирилл Тимошенко.
"Нам важен диалог с медиасообществом, поэтому мы запускаем работу Совета. Он будет собираться регулярно", - цитирует Тимошенко пресс-служба главы государства.
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По данным пресс-службы, в состав Совета войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Как отмечается, Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. Также среди приоритетов - защита права журналистов на профессию. Для этого в Совете будут представители силовых ведомств и медиаюристы.
Кроме того, аналогичные советы, в состав которых войдут представители региональных средств массовой информации, предложено создать при каждом главе областной государственной администрации.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
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Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что на Украине с начала 2017 года зафиксировано более 150 случаев нападений на журналистов. При этом, по его словам, в стране нет ни одного прецедента эффективного наказания нападавших.
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