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РИА Новости

Госдума приняла законопроект о квотировании выбросов

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов.
Согласно документу, эксперимент планируется проводить с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснял, что речь идет о тех субъектах РФ, "которые утверждены в указе президента России как города, испытывающие серьезное воздействие на атмосферный воздух со стороны предприятий-загрязнителей".
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В законе уточняется, что до 1 мая 2020 года будут проводиться сводные расчеты, до 1 августа 2020 года - расчет и оценка рисков для здоровья человека, до 1 ноября 2020 года должен быть утвержден перечень квотируемых объектов и установлены квоты выбросов, до 1 марта 2021 года - проведена актуализация комплексных планов. Документом также определяется понятие загрязняющих веществ, прописываются правила проведения расчетов и внеплановых проверок.
Бурматов пояснил, что Росприроднадзор произведет замеры загрязненности атмосферного воздуха в жилых секторах, а на основании полученных данных Роспотребнадзор проанализирует воздействие тех или иных веществ на здоровье человека. После этого будут выработаны квоты по выбросу вредных веществ для каждого предприятия-загрязнителя. По словам депутата, даже если у компаний не превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ, все равно будут установлены те квоты, которые позволят заставить предприятия снизить выбросы в атмосферу.
План целевых показателей будет утверждаться совместно с руководством региона, участвующего в эксперименте. При этом глава субъекта будет нести персональную ответственность за недостижение обозначенных показателей.
После установления квот выбросов власти региона должны будут в срок, не превышающий трех месяцев, разработать предложения по актуализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ от объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, включенных в комплексные планы. В эти же сроки юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на квотируемых объектах, должны разработать план мероприятий по достижению квот выбросов.
Закон должен вступить в силу с 1 ноября 2019 года.
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