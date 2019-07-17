В Мосгоризбиркоме рассказали о зарегистрированных кандидатах в МГД

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. В выборах в Мосгордуму участвуют 62 самовыдвиженца, 45 кандидатов от ЛДПР и 44 от КПРФ, рассказал журналистам председатель комиссии Валентин Горбунов.

Ранее Горбунов сообщил, что всего зарегистрировано 233 кандидата, из них 62 самовыдвиженца и 171 представитель партий.

"Больше всего, 45 кандидатов, это партия ЛДПР, 44 было зарегистрировано в КПРФ, Справедливая Россия - 40, "Яблоко" двух зарегистрировало, Коммунистическая партия "Коммунисты России" - 32, "Родина" – четыре", - сказал Горбунов.

Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Ранее в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали. А председатель комиссии Валентин Горбунов сообщил РИА Новости, что Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.