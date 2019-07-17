Госдума приняла закон о единой системе обращения с опасными отходами

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла правительственный закон, которым создается единая государственная система обращения с высокоопасными отходами.

Сообщается, что, по официальным данным, в России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов. Сейчас в России нет предприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, позволяющих обеспечить безопасное и эффективное обращение с ними.

Закон создает единую государственную систему обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор по обращению с отходами I и II классов опасности (федеральный оператор), и единую государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами. Предусматривается также создание федеральной схемы обращения с отходами, соблюдение которой будет обязательным условием деятельности для всех участников системы обращения с отходами.

Кроме того, закон не будет запрещать индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам накапливать отходы, обрабатывать, обезвреживать, утилизировать и размещать самостоятельно либо передавать их федеральному оператору. То есть, федеральный оператор не будет монополистом в этой области.

Уточняется, что создание федерального оператора – гарантия того, что все опасные отходы, которые другие лица не смогли утилизировать самостоятельно, будут обязательно утилизированы. При этом размер платы за услуги федерального оператора предлагается определять путем государственного тарифного регулирования. С учетом успешного опыта реализации государственной политики в области обращения с радиоактивными отходами, а также наличия современных технологий комплексного обращения с чрезвычайно опасными отходами при развитой управленческой и производственной инфраструктуре, предлагается закрепить полномочия по организации обращения с отходами I и II классов опасности за "Росатомом".

"Создание федеральной схемы обращения с отходами и единой государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами предусмотрено федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I-II классов опасности" национального проекта "Экология". Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 23 мая", - говорится в документе.

Также предусматривается создание российского экологического оператора, создаваемого в соответствии с указом президента РФ в целях формирования комплексной системы обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). Правительство РФ наделяется полномочием по установлению единых требований к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, в том числе в отношении выбора мест размещения таких объектов, используемых материалов и технологических решений.