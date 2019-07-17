Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T13:16Z
https://ria.ru/20190717/1556608970.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ОДКБ обеспокоена размещением элементов ПРО у границ ее стран-участниц

Вчера, 13:16
318
ВЕНА, 17 июл – РИА Новости. Организацию договора коллективной безопасности беспокоит развертывание ударных войсковых группировок и размещение элементов ПРО в непосредственной близости от границ государств-членов, заявил в среду исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков.
В среду состоялось заседание Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
Замгенсека ОДКБ генерал-полковник Валерий Семериков
4 июля, 14:19
ОДКБ надеется получить ответ НАТО на призыв создать механизм консультаций
"К сожалению, приходится с озабоченностью констатировать, что с дальнейшим ростом глобальной нестабильности военно-политическая обстановка в регионе ОБСЕ продолжает развиваться по негативному сценарию. Нас не может не беспокоить, что в непосредственной близости от границ государств-членов ОДКБ осуществляется развертывание ударных войсковых группировок, продолжается размещение элементов стратегической системы ПРО", - заявил Семериков.
Он отметил, что ситуация усугубляется в связи с инициативами по демонтажу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это ведет к прекращению действия важного фактора поддержания международной безопасности и стабильности и ведет к гонке вооружений, в процесс которой могут включиться многие региональные державы Евразии. "А это прямая дорога к вооруженной полицентричности, в том числе в Азиатском регионе", - добавил он.
1230000
Обсудить 0
ОДКБВ мире
Рекомендуем
Дейв Беннетт
Мужчина искупался в море и умер через день
РИА
Новости
Граница военной базы Зона 51 в США
Российский уфолог прокомментировал планы "штурма" военной базы "Зона 51"
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Лента
новостей
Сотрудники полиции и участники акции против экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 17 июля 2019
На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его команды
Листы с денежными купюрами
Эксперт назвал "самый плохой" день для рубля
Экс-участника "Дома-2" уволили с Первого канала за пьянство
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина России
Газодобывающее предприятие на Украине
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Зеленскому предложили "выкупить" Крым у России
Танки Т-72Б3 армии России
Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов
Многофункциональный истребитель Су-57
Турция может приобрести Су-57, если ей не продадут F-35, считает эксперт
Транспортный самолет ИЛ-76 во время захода на посадку
В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Лента новостейМолния