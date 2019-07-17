ОДКБ обеспокоена размещением элементов ПРО у границ ее стран-участниц

"К сожалению, приходится с озабоченностью констатировать, что с дальнейшим ростом глобальной нестабильности военно-политическая обстановка в регионе ОБСЕ продолжает развиваться по негативному сценарию. Нас не может не беспокоить, что в непосредственной близости от границ государств-членов ОДКБ осуществляется развертывание ударных войсковых группировок, продолжается размещение элементов стратегической системы ПРО", - заявил Семериков.

Он отметил, что ситуация усугубляется в связи с инициативами по демонтажу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, это ведет к прекращению действия важного фактора поддержания международной безопасности и стабильности и ведет к гонке вооружений, в процесс которой могут включиться многие региональные державы Евразии. "А это прямая дорога к вооруженной полицентричности, в том числе в Азиатском регионе", - добавил он.