Правительство Украины уволило и.о. главы фискальной службы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в Одессе предложил врио председателя Государственной фискальной службы Украины Александру Власову написать заявление об увольнении, напомнив чиновнику о том, что тот обещал уволить нескольких таможенников, однако, согласно документам, этого не сделал.