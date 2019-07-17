Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T13:14Z
https://ria.ru/20190717/1556608721.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155650/14/1556501497_0:186:3072:1914_1036x0_80_0_0_06b685447a3ae405f37a14c5ada4fdb7.jpg
РИА Новости

Правительство Украины уволило и.о. главы фискальной службы

Вчера, 13:14
183
© Фото : Государственная фискальная служба УкраиныИсполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов
© Фото : Государственная фискальная служба Украины
Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александр Власов. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова, заявил в среду премьер-министра Владимир Гройсман.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в Одессе предложил врио председателя Государственной фискальной службы Украины Александру Власову написать заявление об увольнении, напомнив чиновнику о том, что тот обещал уволить нескольких таможенников, однако, согласно документам, этого не сделал.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
8 июля, 15:11
Зеленский уволил первого замглавы Антимонопольного комитета Украины
"Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение одобрено", - заявил Гройсман.
Кабмин Украины в декабре принял решение о реорганизации Государственной фискальной службы Украины. В рамках реорганизации была создана Государственная налоговая и Государственная таможенные службы. Процесс реорганизации продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский
31 мая, 16:40
Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Украины
110010
Обсудить 0
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
В Раде прокомментировали требование созвать внеочередное заседание
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров осудил попытки США вывести "ан-Нусру"* из списка террористов
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
Москалькова призвала изменить меру пресечения украинским морякам
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал ситуацию с задержанными украинскими моряками
Лента
новостей
Член избирательной комиссии во время голосования на одном из избирательном участке в Константиновке
Телеканал "112. Украина" заказал проведение exit poll в день выборов в Раду
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук заявил, что члены партии Зеленского работали у Коломойского
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
ОДКБ обеспокоена размещением элементов ПРО у границ ее стран-участниц
Здание Министерства юстиции России
"Всемирный конгресс украинцев" включили в список нежелательных организаций
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
Лавров: РФ хочет выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Помпео о росте беженцев в Сирии из-за России
В Польше аварийно сел истребитель F-15
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле заявили, что переговоры по обмену украинских моряков не ведутся
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В Американской торговой палате рассказали, что писали Лаврову об учителях
Здание Министерства иностранных дел России
МИД рассказал о планах США увеличить количество бойцов ЧВК в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Лента новостейМолния