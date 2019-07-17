Правительство Украины уволило и.о. главы фискальной службы

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова, заявил в среду премьер-министра Владимир Гройсман.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в Одессе предложил врио председателя Государственной фискальной службы Украины Александру Власову написать заявление об увольнении, напомнив чиновнику о том, что тот обещал уволить нескольких таможенников, однако, согласно документам, этого не сделал.
"Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано. Сегодня решение одобрено", - заявил Гройсман.
Кабмин Украины в декабре принял решение о реорганизации Государственной фискальной службы Украины. В рамках реорганизации была создана Государственная налоговая и Государственная таможенные службы. Процесс реорганизации продолжается.
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