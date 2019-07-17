Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T13:13Z
https://ria.ru/20190717/1556608620.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер "Скорпион"

Вчера, 13:13
333
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опытный образец легкого наземного робота-сапера "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России, сообщило Минобороны.
"В инженерных войсках проходит испытания опытный образец наземного робототехнического комплекса легкого класса "Скорпион". Комплекс предназначен для проведения разведки местности, траления обрывных и нажимных датчиков цели противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, доставки штатных зарядов разрушения массой до 25 кг и оперативного сбора видео и аудиоинформации в труднодоступных, опасных для жизни человека местах", - сообщили в военном ведомстве.
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
4 июня, 08:50
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Робот представляет собой четырехколесную платформу массой до 20 кг. Обладает высокой подвижностью и маневренностью при передвижении по среднепересеченной местности и в условиях городской застройки.
"Скорость может достигать 3,3 м/с, а время автономной работы от встроенного источника питания - до 4 часов. Скоростные параметры комплекса "Скорпион" и дальность управления до 1000 метров позволяют проводить траление обрывных датчиков цели противопехотных мин и проделывать проходы в противопехотных минных полях", - отметили в министерстве обороны.
Разработка комплекса "Скорпион" является развитием другого робототехнического комплекса легкого класса "Скарабей", прошедшего испытания в боевых условиях в Сирии при разминировании российскими саперами городов и районов, освобожденных от террористов.
Самые мощные армии в мире
22 мая 2018, 11:33
Самые мощные армии в мире
1600010
Обсудить 0
РоссияБезопасность
Рекомендуем
Демонстрация вертолета Ансат
Российский вертолет "Ансат" получит новый навигационный пульт
РИА
Новости
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме
Лавров: РФ хочет выйти на новый уровень сотрудничества со странами Африки
Лента
новостей
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья. Архивное фото
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки "Пиранья"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров осудил попытки США вывести "ан-Нусру"* из списка террористов
Новый автомат АК-12
Первая партия автоматов нового поколения АК-12 поступила на вооружение ЦВО
Стратегию национальной безопасности России скорректируют в 2020 году
Модель подводной лодки проекта 865 Пиранья
Новейшая подлодка "Пиранья" сможет десантировать шесть боевых пловцов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о "китайской угрозе"
Павильон компании Ростех на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме
"Ростех" будет производить надувные здания
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Помпео о росте беженцев в Сирии из-за России
В Польше аварийно сел истребитель F-15
Лаборатория Самоорганизующиеся высокотемпературные наноструктуры СПбПУ
"Умный город" получит "умные" датчики
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
Лента новостейМолния