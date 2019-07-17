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РИА Новости

В Американской торговой палате рассказали, что писали Лаврову об учителях

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Американская торговая палата в России (AmCham) в начале недели просила главу МИД РФ Сергей Лаврова обратить внимание на ситуацию вокруг Англо-американской школы в Москве, сообщили РИА Новости в палате.
Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве, по данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. В МИД РФ РИА Новости заявили, что информация газеты – "откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты". В российском дипломатическом ведомстве указали, что учителя направляются в РФ "в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, как у посла (США в РФ Джона) Хантсмана, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием", назвав нонсенсом предоставление им дипломатических привилегий.
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МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
"Эта школа - один из наших членов, и дети сотрудников компаний из нашего бизнес-комьюнити учатся в этой школе. Поэтому еще в начале недели мы направили официальное письмо в МИД РФ на имя министра Сергея Лаврова с просьбой обратить внимание на эту проблему", - заявили в палате.
В письме палата отметила, что проблема с визами для преподавателей и сотрудников серьезно затруднит продолжение работы школы в России, успешно осуществляющей свою деятельность с 1949 года. "Подавляющее большинство учеников являются детьми представителей международного бизнес-сообщества и дипломатов разных стран. Продолжение работы школы в нормальном режиме показало бы всему бизнес-сообществу и дипломатическим кругам, что российское правительство намерено сохранять и поддерживать благоприятный инвестиционный климат в стране", - полагают в AmCham.
В палате также уточнили, что бизнес-ассоциация не оказывает юридические услуги.
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