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РИА Новости

Польские таможенники четыре часа вынимали сигареты из автомобиля россиянина

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОткрытие пункта пропуска в Калининградской области на границе с Польшей
Открытие пункта пропуска в Калининградской области на границе с Польшей
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 17 июл – РИА Новости. Трое польских таможенников четыре часа вынимали сигареты, спрятанные в автомобиле россиянина, сообщает варминско-мазурское таможенно-налоговое управление Польши.
"Житель Калининграда пытался въехать в Польшу через переход в Гжехотках. Он передвигался на автомобиле Mercedes ML", - говорится в сообщении.
В ходе досмотра таможенники направили автомобиль в зону углубленного контроля. "Привлекли служебную собаку, которая подтвердила, что в автомобиле могут быть спрятаны сигареты", - рассказали таможенники.
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После того, как собака указала на наличие контрабанды, машину, чтобы выявить места расположения тайников, обследовали рентгеновским аппаратом. "Из полученного рентгеновского изображения следовало, что сигареты находятся везде, кроме колес и дверей автомобиля", - говорится в сообщении.
Чтобы извлечь спрятанные сигареты трое таможенников интенсивно работали в течение 4 часов. В общей сложности в автомобилей было спрятано 7359 пачек сигарет.
Это крупнейшая контрабанда, обнаруженная на этом пограничном переходе с момента его открытия в 2010 году, отметили таможенники.
Транспортное средство было изъято, а в отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Россиянина вернули на родину и запретили въезд в Шенгенскую зону сроком на три года.
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