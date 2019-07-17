В МВД опровергли данные о задержании женщины за покупку лекарства в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину, заказавшую противосудорожное лекарство.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог, которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов.