В Подмосковье поддержку получат 33 представителя малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подведены итоги первого отбора заявок на частичную компенсацию затрат малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Финансовую поддержку получат 33 представителя малого и среднего бизнеса по двум направлениям: компенсация затрат по договорам лизинга оборудования и компенсация на приобретение оборудования для создания, развития или модернизации производства товаров", — цитирует пресс-служба слова

зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.

Отмечается, что максимальная сумма субсидии на модернизацию производства составит 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга – 5 миллионов рублей.