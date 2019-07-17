В Подмосковье поддержку получат 33 представителя малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подведены итоги первого отбора заявок на частичную компенсацию затрат малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Финансовую поддержку получат 33 представителя малого и среднего бизнеса по двум направлениям: компенсация затрат по договорам лизинга оборудования и компенсация на приобретение оборудования для создания, развития или модернизации производства товаров", — цитирует пресс-служба слова
зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что максимальная сумма субсидии на модернизацию производства составит 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга – 5 миллионов рублей.
Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии проводится два раза в год, новый прием стартовал 1 июля и завершится 30 июля.