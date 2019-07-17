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В Подмосковье поддержку получат 33 представителя малого и среднего бизнеса

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Подведены итоги первого отбора заявок на частичную компенсацию затрат малого и среднего предпринимательства (МСП) в Московской области, говорится в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"Финансовую поддержку получат 33 представителя малого и среднего бизнеса по двум направлениям: компенсация затрат по договорам лизинга оборудования и компенсация на приобретение оборудования для создания, развития или модернизации производства товаров", — цитирует пресс-служба слова

зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что максимальная сумма субсидии на модернизацию производства составит 10 миллионов рублей, а по договорам лизинга – 5 миллионов рублей.
Конкурсный отбор заявок на предоставление субсидии проводится два раза в год, новый прием стартовал 1 июля и завершится 30 июля.
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