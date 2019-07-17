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РИА Новости

МГУ вошел в число лучших университетов мира по версии рейтинга THE

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова занял 38-е место и вошел в топ-40 лучших университетов мира по версии World Reputation Rankings 2019 Times Higher Education (THE).

"Такой результат — сумма нескольких составляющих", — прокомментировал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, слова которого приводит пресс-служба университета.

Он пояснил, что успех сложился из достижений в науке, образовании и сфере обмена опытом.
Так, ученые университета входят в ведущие международные научные коллаборации (LIGO, ЦЕРН, ITER и другие). Кроме того, МГУ открывает и собственные исследовательские центры.
Высотное здание МГУ имени Ломоносова
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МГУ вошел в сотню лучших университетов по версии глобального рейтинга QS
"Мы одни из первых в мире взялись за развитие квантовых технологий, когнитивных и нейронаук, цифровой экономики, новейших исследований космоса и Арктики. В наши центры едут работать ведущие зарубежные ученые", — рассказал Садовничий.
В образовании университет ведет активную работу в области международной деятельности, за последние годы открыты филиалы в шести странах: в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Армении и Словении.
"В сфере обмена опытом: мы активные участники и организаторы ведущих международных конференций и конгрессов", — пояснил ректор.
Например, в марте МГУ стал площадкой для глобального международного форума "Университеты, общество и будущее человечества", который собрал несколько тысяч участников.
В общей сложности только за последние несколько лет МГУ посетили более десяти тысяч зарубежных ученых, добавил Садовничий.
THE World Reputation Rankings 2019 — ежегодный рейтинг университетов с лучшей репутацией, выпускаемый британским журналом Times Higher Education. Его составляют на основе закрытого опроса академического сообщества. В этом году в нем участвовали более десяти тысяч авторитетных ученых из 138 стран.
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Популярные комментарии
Очнитесь, люди. Все рейтинги сплошная фальшивка! Наше образование одно из самых лучших в мире. Не зависимо от рейтингов.
17 июля, 14:37
Арсений Понфиленко
941003
Ну пропаганда и не такое вбрасывает про "заграницу". А вообще как тогда объясняется тот факт что 99% того чем вы пользуетесь было создано именно там если они такие ту пые что Австралию с Австрией путают?)
17 июля, 13:56
tktop kek
800007
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