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РИА Новости

Двое подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ признали вину

Вчера, 13:06
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Двое из семи сотрудников ФСБ, задержанных за разбой, признали вину, следует из материалов, оглашенных в Московском окружном военном суде.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, один из них — оперативник управления "К" Артур Власов.

"Я написал явку с повинной, полностью признал вину, частично возместил вред, считаю содержание меня под стражей необъективным, тем более я сотрудничаю со следствием", — сказал он в обоснование просьбы перевести его под домашний арест.

Суд эту просьбу не удовлетворил, признав арест оперативника законным.
О Власове известно, что он служит в управлении "К" уже три с половиной года, у него есть награда — юбилейная медаль ФСБ к столетию службы.
Второй из признавших вину — Маргиев, который находится под домашним арестом. Где именно он служит, не уточняется.
Вслед за Власовым и Маргиевым частично свою вину признали еще два сотрудника спецподразделения "Альфа" — Владимир Урусов и Роман Оболенский.

"Я, как участник этого преступления, могу сказать, что никто никому оружием не угрожал", — заявил Урусов.

Оболенский дал аналогичное признание.
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О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно в начале июля. Пятерых из них суд отправил под стражу, еще двоих — под домашний арест. Детали дела не разглашаются, официально известно только, что речь идет о "разбое в особо крупном размере". Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевшим является некий Александр Юрманов, у которого обвиняемые отобрали полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей.

Обвинение в разбое

Как сообщал портал РБК со ссылкой на источники, близкие к спецслужбам, среди задержанных — четыре бойца элитных отрядов спецназа "Альфа" и "Вымпел", два офицера управления "К" и сотрудник Академии ФСБ.
Газета "Ведомости", в свою очередь, писала, что речь идет о нападении на предпринимателя, которое случилось 10 июня. По словам источников издания, бизнесмен принес в один из банков 136 миллионов рублей, чтобы положить их на депозит, а сотрудники ФСБ инсценировали обыск и отобрали эти деньги, сославшись на то, что это "черный нал". Как пишут "Ведомости", они действовали по наводке сотрудника банка, с которым потом и поделили деньги.
По этому делу офицерам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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Группа антитеррора "Альфа"ФСБ РФРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
И у такие сотрудники по закону Яровой, будут следить где кто деньги хранит.
17 июля, 14:02
wwonxiecb
3061011
Очередная ваша ложь... Данный сотрудник к закону об интернете никакого отношения не имеет... И в России нет и трети того что уже давно действует в Сша или странах Западной Европы но обязательно будет.. для защиты России...
17 июля, 14:26
Таёжный Мишка
6000111
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