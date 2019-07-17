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РИА Новости

Онищенко назвал отравление едой из автоматов в Москве "горьким опытом"

Вчера, 13:02
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что случаи массового отравления едой из автоматов в Москве поспособствуют изменению практики контроля за вендинговым бизнесом в России.
Ранее сообщалось, что, по данным московского управления Роспотребнадзора, около 30 офисных работников в Москве обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после употребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах. Позже в московском департаменте здравоохранения сообщили, что в городских стационарах находится 21 пациент с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция неуточненной этиологии".
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"Для Москвы это новое дело. Оказалось, что надзора над ним, согласований никаких нет. Этот случай показал, что система достаточно развитая. Но поскольку ей занимаются непрофессиональные люди, без образования, без грамотных технологов, поэтому делают так, как подсказывает житейский опыт. Вот и "наколбасили". Нет никакого контроля за продукцией, со сроками реализации на авось все идет", - сказал Онищенко РИА Новости.
По мнению депутата, сегодня у Роспотребнадзора нет законного права контролировать процесс производства и реализации продуктов питания для автоматов.
"На этом горьком опыте можно будет отработать всю систему для Москвы, а потом применить и по другим крупным городам. Сегодня Роспотребнадзор вообще никуда не может ходить первые три года, особенно это касается малого и среднего бизнеса. К сожалению, об этом вендинговом бизнесе они (Роспотребнадзор) узнали не потому, что разгильдяи, а потому что им запретили куда-либо появляться", - сказал Онищенко.
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РоспотребнадзорГосдума РФГеннадий ОнищенкоМоскваРоссияПроисшествия
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