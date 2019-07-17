Онищенко назвал отравление едой из автоматов в Москве "горьким опытом"

Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, действующий депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что случаи массового отравления едой из автоматов в Москве поспособствуют изменению практики контроля за вендинговым бизнесом в России.

Ранее сообщалось, что, по данным московского управления Роспотребнадзора, около 30 офисных работников в Москве обратились за медицинской помощью, 17 человек госпитализированы из-за кишечной инфекции после употребления еды из вендинговых аппаратов, размещенных в офисах. Позже в московском департаменте здравоохранения сообщили, что в городских стационарах находится 21 пациент с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция неуточненной этиологии".

"Для Москвы это новое дело. Оказалось, что надзора над ним, согласований никаких нет. Этот случай показал, что система достаточно развитая. Но поскольку ей занимаются непрофессиональные люди, без образования, без грамотных технологов, поэтому делают так, как подсказывает житейский опыт. Вот и "наколбасили". Нет никакого контроля за продукцией, со сроками реализации на авось все идет", - сказал Онищенко РИА Новости.

По мнению депутата, сегодня у Роспотребнадзора нет законного права контролировать процесс производства и реализации продуктов питания для автоматов.