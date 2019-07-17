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РИА Новости
Культура

Первой премьерой нового сезона Мариинки станет опера "Пеллеас и Мелизанда"

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Мариинского театра
Здание Мариинского театра
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона Мариинского театра, который откроется 8 сентября, станет опера Клода Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра.
Премьера состоится 24 и 28 октября в Концертном зале Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Режиссером, художником по костюмам и сценографом в соавторстве с Марселем Калмагамбековым выступит известный кинорежиссер Анна Матисон.
Из более десятка оперных проектов, которые обдумывал Дебюсси, композитор завершил только одну - оперу "Пеллеас и Мелизанда". Сочинение на основе одноименной пьесы Мориса Метерлинка было закончено в 1895 году, а премьера состоялась только в 1902 в Опера-Комик под управление Андре Мессаже. Тогда отсутствие в партитуре песен и танцев, хоров и ансамблей, полутона и тончайшая звукопись, которые больше всего заботили композитора, оставили слушателей в недоумении. Однако с течением времени оценка сочинения возрастала, а для французов эта опера Дебюсси стала предметом национальной гордости.
В России "Пеллеас и Мелизанда" была представлена в 1915 году на сцене петроградского Театра музыкальной драмы и затем почти сто лет она в Санкт-Петербурге не ставилась. Лишь в 2012 году к ней обратился Мариинской театр, представив спектакль в режиссуре Даниэла Креймера.
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КультураТеатрОпераНовости культурыМариинский театрВалерий ГергиевСанкт-Петербург
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