Первой премьерой нового сезона Мариинки станет опера "Пеллеас и Мелизанда"

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Первой премьерой нового сезона Мариинского театра, который откроется 8 сентября, станет опера Клода Дебюсси "Пеллеас и Мелизанда", сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра.

Премьера состоится 24 и 28 октября в Концертном зале Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Режиссером, художником по костюмам и сценографом в соавторстве с Марселем Калмагамбековым выступит известный кинорежиссер Анна Матисон.

Из более десятка оперных проектов, которые обдумывал Дебюсси, композитор завершил только одну - оперу "Пеллеас и Мелизанда". Сочинение на основе одноименной пьесы Мориса Метерлинка было закончено в 1895 году, а премьера состоялась только в 1902 в Опера-Комик под управление Андре Мессаже. Тогда отсутствие в партитуре песен и танцев, хоров и ансамблей, полутона и тончайшая звукопись, которые больше всего заботили композитора, оставили слушателей в недоумении. Однако с течением времени оценка сочинения возрастала, а для французов эта опера Дебюсси стала предметом национальной гордости.