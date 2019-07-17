В Татарстане исключили наличие ротавируса у отравившихся детей в Крыму

КАЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Наличие ротавирусной инфекции у отравившихся детей и вожатых из Татарстана в крымском лагере "Лучистый" исключено, причиной отравления мог стать салат, сообщает министерство по делам молодёжи Татарстана.

Ранее первый заместитель главы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. Позже минздрав Крыма уточнил, что госпитализированы 49 детей и пять вожатых. Все госпитализированные приехали из Татарстана.

При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь. Управление СК по Крыму возбудило два уголовных дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, и за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По данным управления Роспотребнадзора, результаты обследования первых заболевших детей говорят о норовирусе.

"Проводится служебная проверка обстоятельств произошедшего. В настоящий момент сотрудники Роспотребнадзора в лагере сняли пробы пищи, а также провели соответствующие анализы с целью выявления и устранения причин отравления отдыхающих. На данный момент уже исключено предположение о наличии ротавирусной инфекции в лагере, а также установлена предположительная причина отправления – им стал салат", - говорится в сообщении.

При этом ведомство отмечает, что работа по установлению причин отравления продолжается. На месте служебную проверку проводит межведомственная комиссия по организации летнего отдыха. Ситуацию держит на личном контроле президент Татарстана Рустам Минниханов. На месте также работают уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина и директор республиканского центра "Черноморец" Евгений Ветров. В лагерь вылетел замминистра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков, курирующий организацию летнего отдыха.

По данным Минмолодежи, первое обращение в медпункт лагеря поступило после ужина 15 июля. Основная вспышка симптомов отравления у детей и педагогического состава (рвота и диарея) произошла в районе трех часов ночи 16 июля. На данный момент зафиксировано 54 случая отравления отдыхающих из Татарстана, из них 49 детей и пять вожатых. Всем обратившимся была оказана срочная медицинская помощь.