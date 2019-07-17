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РИА Новости

Суд прекратил дело о растрате против экс-полпреда Чувашии при президенте

Вчера, 12:57
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы освободил от уголовной ответственности бывшего полпреда Чувашской Республики при президенте РФ Леонида Волкова, которому вменялась крупная растрата на премирование самого себя, сообщил РИА Новости его адвокат Евгений Райков.
"Замоскворецкий суд Москвы прекратил уголовное дело и освободил от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа бывшего полпреда Чувашии при президенте РФ Леонида Волкова. В ходе суда прокуратура Чувашии по собственной инициативе отказалась от обвинений по присвоению премиальных, так как не усмотрела состава хищения денежных средств, которое первоначально инкриминировалось следствием", - сообщил адвокат.
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По его словам, суд лишь оштрафовал Волкова на 40 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.
"Это также означает полное отсутствие судимости. В течение почти 3,5 лет уголовного судопроизводства Волков находился под разными мерами пресечения, из которых год - в СИЗО города Чебоксары и "Бутырке", полгода под домашним арестом в Чебоксарах и два года под подпиской о невыезде", - заключил адвокат.
Мужчине вменялась растрата в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), до освобождения из-под стражи он содержался в СИЗО.
Изначально Волков обвинялся в том, что в период с 2012 по 2015 годы, занимая должность полномочного представителя Чувашии при президенте России, на основании самостоятельно изданных приказов он незаконно получал премии на общую сумму 2 миллиона 300 тысяч рублей. Деньги должны были быть распределены между всеми сотрудниками полпредства в качестве ежемесячных премий, но в конечном итоге ими завладел только Волков. Позже следствие уточнило, что речь идет о сумме 1 миллион 800 тысяч.
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Адвокат Волкова Евгений Райков ранее рассказывал РИА Новости, что за шесть месяцев до возбуждения дела его подзащитный добровольно вернул 2 миллиона 700 тысяч рублей в бюджет. Адвокат также отмечал, что в Чувашии Волкову предлагали признать вину и урегулировать вопрос в досудебном порядке, однако тот отказался, настаивая на том, что не нарушал закон и получал премию в общепринятом порядке. В суде сам Волков подтверждал, что вину не признает.
Сначала 44-летний экс-полпред находился под подпиской о невыезде, но несколько раз мера пресечения менялась на домашний арест и заключение под стражу. В последнее время мужчина, находясь под подпиской о невыезде из столицы, занимал должность преподавателя финансового университета при правительстве РФ. В сентябре 2018 года, по словам самого Волкова, он был арестован в аудитории учебного заведения и доставлен в Чебоксары, где Ленинский районный суд изменил ему меру пресечения на заключение под стражу. Именно этот суд должен был рассматривать дело экс-полпреда по существу, однако территориальная подсудность позже была изменена в пользу Замоскворецкого суда Москвы.
Указом главы Чувашии 21 июня 2016 года Волков был освобожден от должности по собственному желанию. В феврале 2017 года пост полпреда Чувашии при президенте РФ занял Юрий Акиньшин.
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