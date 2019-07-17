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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил о росте транзита газа из-за ремонта "Северного потока"

Вчера, 12:55
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Объем транспортировки российского газа через Украину вырос на 25% после плановой остановки на техобслуживание морского трубопровода "Северный поток", сообщила в среду компания "Нафтогаз Украины".
"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС - на 25%, или 60 миллионов кубометров в сутки. По состоянию на утро 17.07.2019 заявка на транзит в межгосударственной точке ГИС Ужгород составляет 300,2 миллиона кубометров в сутки, таким образом словацкое направление загрузится на 99%", - говорится в сообщении компании в Facebook.
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Между тем, рост прокачки через Словакию был зафиксирован уже вчера. По данным словацкого оператора Eustream, заявка на прокачку газа через одну из двух станций на границе Словакии и Украины - "Вельке Капушаны" - во вторник выросла как раз примерно на 60 миллионов кубометров, до почти 210 миллионов кубометров в сутки со 143 миллионов в понедельник.
"Северный поток" во вторник приостановил прокачку газа по обеим ниткам из-за планового ремонта, свидетельствуют данные операторов принимающей газотранспортной системы Германии - трубопроводов Nel и Opal. Подобные работы проводятся ежегодно. На прошлой неделе компания-оператор "Северного потока" - Nord Stream AG - сообщала, что плановая остановка обеих ниток газопровода на техобслуживание в этом году пройдет с 16 по 30 июля.
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