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РИА Новости

МИД: США специально создали тупиковую ситуацию со школой в Москве

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Госорганы США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, пояснили в МИД РФ РИА Новости, комментируя статью про якобы отказ в визах американским учителям.
Ранее издание New York Times сообщило, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в англо-американской школе в Москве. По его данным, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран. В школе учатся около 1,2 тысячи человек из 60 стран, многие из которых - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.

"Вашингтон каждый раз продолжает присылать в Москву учителей с дипломатическими паспортами и аккредитовать их как административно-технических сотрудников посольства. При этом аналогичной категории административно-технического персонала российских загранучреждений американская сторона визы не выдает", - заметили в министерстве.

"Государственные органы США, видимо, специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал, заложниками которого сделали граждан", - сказали там.
"Кроме того. Американская сторона пошла еще дальше и начала запугивать и шантажировать некоторых родителей учеников школы. А сегодня был организован и информационный залп, состоящий из подтасовки фактов и дезинформации", - заявили в МИД РФ.
Там отметили, что "все опции решения вопроса на столе в кабинете американского посла в Москве. Предложения о разрешении визовых проблем Москва много раз на всех уровнях доводила до Вашингтона".
Здание Министерства иностранных дел России
Вчера, 12:23
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
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