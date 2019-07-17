Депутаты Госдумы почтили память Николая II и жертв Гражданской войны

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду впервые почтили минутой молчания память последнего российского императора Николая II и погибших в Гражданской войне.
Николай II и его семья были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом предполагаемые останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с предложением почтить память Николая II выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Мы рассмотрели обращение лидера фракции Владимира Вольфовича Жириновского, которое было поддержано руководителям остальных фракций за исключением фракции КПРФ. И сегодня мы выносим предложение почтить память последнего русского царя, память невинно убиенных, всех, кто погиб в горниле Гражданской войны", - сказал Володин, после чего все депутаты встали со своих мест.
Спикер Госдумы поблагодарил парламентариев. "Думаю, то, что все политические фракции Госдумы почтили память, это хорошая основа для того, чтобы говорить о будущем", - сказал Володин.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев подчеркнул, что все депутаты вне зависимости от своих политических взглядов почтили память жертв Гражданской войны.
"Это очень важный момент в истории нашей страны. Гражданская война гремела на просторах России 100 лет назад, но в сердцах многих людей она не прекратилась до сих пор. До сих пор многие числят себя красными или белыми, ожесточенно спорят со своими оппонентами... Сегодня российский парламент показал - мы должны уважать свое прошлое и двигаться в будущее - будущее, где не должно быть места подобному гражданскому противостоянию. Мы скорбим по всем жертвам Гражданской войны независимо от их политических убеждений", - сказал Исаев журналистам.