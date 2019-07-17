Депутаты Госдумы почтили память Николая II и жертв Гражданской войны

"Это очень важный момент в истории нашей страны. Гражданская война гремела на просторах России 100 лет назад, но в сердцах многих людей она не прекратилась до сих пор. До сих пор многие числят себя красными или белыми, ожесточенно спорят со своими оппонентами... Сегодня российский парламент показал - мы должны уважать свое прошлое и двигаться в будущее - будущее, где не должно быть места подобному гражданскому противостоянию. Мы скорбим по всем жертвам Гражданской войны независимо от их политических убеждений", - сказал Исаев журналистам.