Посол США прокомментировал ситуацию с визами для учителей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил, что Россия не выдала визы для новых учителей англо-американской школы, и выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен до начала учебного года.

Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве, по данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. В МИД РФ РИА Новости заявили, что информация газеты – "откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты". В российском дипломатическом ведомстве указали, что учителя направляются в РФ "в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, как у посла Хантсмана, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием", назвав нонсенсом предоставление им дипломатических привилегий.

"Российское правительство приняло прискорбное решение не выдавать визы для учителей, которые должны были прибыть в Россию в следующем месяце перед началом учебного года в англо-американскую школу в Москве. Это решение негативно отразится на более чем 1100 студентах и их семьях, которые представляют более шестидесяти стран, включая Россию", - сказал Хантсман РИА Новости.

По его словам, руководство школы находится в контакте с родителями и учителями относительно последствий этого решения.