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РИА Новости

Посол США прокомментировал ситуацию с визами для учителей

Вчера, 12:53
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман подтвердил, что Россия не выдала визы для новых учителей англо-американской школы, и выразил надежду на то, что этот вопрос будет решен до начала учебного года.
Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве, по данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. В МИД РФ РИА Новости заявили, что информация газеты – "откровенная ложь, так как американская сторона скрыла факты". В российском дипломатическом ведомстве указали, что учителя направляются в РФ "в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, как у посла Хантсмана, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием", назвав нонсенсом предоставление им дипломатических привилегий.
Англо-американская школа в Москве
Вчера, 11:03
Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям
"Российское правительство приняло прискорбное решение не выдавать визы для учителей, которые должны были прибыть в Россию в следующем месяце перед началом учебного года в англо-американскую школу в Москве. Это решение негативно отразится на более чем 1100 студентах и их семьях, которые представляют более шестидесяти стран, включая Россию", - сказал Хантсман РИА Новости.
По его словам, руководство школы находится в контакте с родителями и учителями относительно последствий этого решения.
"С учетом сокращенного учительского состава руководство школы может быть вынуждено перераспределить обязанности и рассмотреть возможный отказ от принятия новых и возвращающихся учеников. В школе ожидают, что тридцать новых учителей приедут в следующем месяце перед началом учебного года. Посольство США вместе с Англо-американской школой надеются, что вопрос будет решен до начала учебного года, чтобы все дети смогли продолжить обучение. Учеников нельзя использовать как пешек в дипломатических спорах", - заключил Хантсман.
Здание министерства иностранных дел РФ
Вчера, 12:49
МИД просил США привести в соответствие статус школы в Москве
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Джон ХантсманМИД РФРоссияСШАПолитика
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