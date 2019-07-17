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РИА Новости

Премьер Малайзии огорчен ходом расследования по делу о крушении MH17

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в годовщину трагедии с рейсом MH-17 заявил, что разочарован тем, что не найден человек, который осуществил пуск ракеты, сбивший малайзийский Boeing в 2014 году на востоке Украины, сообщает газета Star.
"Мы огорчены, так как это было сделано умышленно, но мы не знаем, кто осуществил пуск ракеты", - приводит слова премьера издание.
Посол России в Нидерландах Александр Шульгин на пресс-конференции в Гааге. 2018 год
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Александр Шульгин: Украина манипулирует следствием по катастрофе MH17
"Мы знаем, что это была ракета, но мы пока не знаем, кто это сделал", - добавил он.
Ранее в тот же день министерство транспорта Малайзии выпустило заявление, в котором говорится, что ведомство будет продолжать искать справедливости для жертв катастрофы сбитого ракетой гражданского самолета до тех пор, пока виновные не будут найдены и наказаны.
Заявление министерства и высказывания Махатхира Мохамада, произнесенные в этот день и ранее, контрастируют с опубликованными результатами расследования Совместной следственной группы (ССГ), обвинившей Россию и индивидуально нескольких россиян в запуске ракеты, которая поразила малайзийский Boeing, пишет газета. На обвинения ССГ в адрес России малайзийский премьер ответил, что Малайзию не убедили выводы следствия. Он потребовал у членов ССГ, чтобы они предъявили доказательства виновности россиян, напоминает издание.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines на Востоке Украины
Вчера, 11:31
Суд по делу о крушении MH17 должен быть непредвзятым, заявил посол
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Вчера, 10:55
Эксперт объяснил, чем вызван призыв Европы к России "признать вину" по MH17Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал мнение, что дело по MH17 стало "скрепой" для Европы.
МИД РФ заявлял, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
В июне международное следствие по разбившемуся рейсу MH17 объявило имена четырех подозреваемых. Согласно заявлению, среди подозреваемых - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. Следствие считает их причастными и к доставке ЗРК "Бук" на позицию в Донбассе, и к удару по малайзийскому Boeing, им, как заявил представитель ССГ, предъявят обвинения в убийстве, а на их арест следствие выдаст международные ордера. В ССГ также сообщили, что суд по делу о крушении MH17 пройдет в Нидерландах, он начнется 9 марта 2020 года.
Комментируя новые заявления международного следствия, МИД РФ вновь назвал голословными обвинения в адрес России, подчеркнув, что ССГ не привела конкретных доказательств неправомерных заявлений в адрес Москвы. Во внешнеполитическом ведомстве РФ отвергли высказывания об отказе России сотрудничать со следствием по МН17 и заявили, что Москва будет содействовать следствию, чтобы была установлена истина о гибели рейса, а реальные виновники произошедшего понесли наказание. При этом в российском МИД отметили, что у России продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы совместной следственной группы.
Обломки самолета Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
28 июня, 18:57
Доводы разума. Малайзия ждет конкретных доказательств по делу МН17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла заявил, что Куала-Лумпур будет ждать от следствия конкретных доказательств по делу о крушении рейса МН17. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik дал свою оценку ситуации.
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MH17. РасследованиеМИД РФГенеральная прокуратура РФНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваМалайзияУкраинаВ мире
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