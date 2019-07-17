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РИА Новости

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Вчера, 12:50
119307
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.
Как сообщает интернет-издание "Обозреватель", перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.
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"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?", - спросил Барна у Зеленского.
На что глава государства возмущенно ответил: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"
Барна попытался извинится и остановить Зеленского: "Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"
После этого, по данным издания, разговор продолжился дальше на повышенных тонах.
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9046213281471
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17 июля, 12:53
Ryskin Andy
921801-111
В президенты выбрали, а президентом быть не научили. Кидается на людей, хамит. Так уважение и поддержку народа не получишь, если каждый день в новостях в разделе чернухи светиться.
17 июля, 14:31
Алексей Гуреев
98701012
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