Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

КИЕВ, 17 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и директор аэропорта в Николаеве Федор Барна поскандалили в среду во время визита главы государства на Николаевщину.

Как сообщает интернет-издание "Обозреватель" , перепалка между президентом и директором аэропорта произошла, когда речь зашла о достройке терминала николаевского аэровокзала, количестве необходимых на это средств и времени.

"Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?", - спросил Барна у Зеленского.

На что глава государства возмущенно ответил: "Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали!"

Барна попытался извинится и остановить Зеленского: "Извините. Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?"