МИД просил США привести в соответствие статус школы в Москве

Ранее издание New York Times сообщило, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве. По его данным, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран. В школе учатся около 1,2 тысячи человек из 60 стран, многие из которых - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.