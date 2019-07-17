МИД просил США привести в соответствие статус школы в Москве

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. РФ не раз просила США привести в соответствие статус школы в Москве, визы учителей, заявили в МИД России.
Ранее издание New York Times сообщило, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве. По его данным, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран. В школе учатся около 1,2 тысячи человек из 60 стран, многие из которых - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады.
"Москва каждый раз в течение многих лет просила американскую сторону сесть за стол переговоров и привести в соответствие статус школы, визы учителей, решить все возникшие вопросы на основе взаимности", - сообщил МИД.
"Вместо нормального диалога - выкаблучивание и провокации. Как сегодня", - отметили в МИД РФ.
"А в заложниках у американских политиков - российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", - добавили там.