Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы в МГД 233 кандидата

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Свыше 230 человек зарегистрированы в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва, 57 кандидатам было отказано в регистрации, сообщил журналистам председатель комиссии Валентин Горбунов.

"Зарегистрировано 233 кандидата, из них 179 – представители партий", - сказал Горбунов.

Он также отметил, что 57 кандидатам было отказано, 39 из этих отказов – у самовыдвиженцев. "Из самовыдвиженцев зарегистрировано 62, и 39 отказано", - добавил Горбунов.

Во вторник по решению окружных избирательных комиссий было отказано в регистрации ряду кандидатов, в их числе кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, музыкант Сергей "Паук" Троицкий, актер Андрей Соколов, Дмитрий Гудков и Любовь Соболь.

Горбунов также отметил, что лидером по отказам в регистрации стал 43 округ (Арбат, Пресненский, Хамовники), в котором выдвигались Митрохин и Соболь.

"Больше всего кандидатов зарегистрировано в 14 округе. Меньше всего в 43 и 37 округах…. Лидер по отказам 43 округ - восемь отказов, потом идет 45 округ – там пять отказов", - сказал председатель МГИК.

Ранее в среду член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут рассказал РИА Новости, что кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации, апелляции в городскую комиссию еще не подавали. А Горбунов сообщил, что Мосгоризбирком готов рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо было собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.