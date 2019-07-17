МИД: учителей американской школы направляют в Россию с диппаспортами

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Учителя американской школы направляются в Россию как сотрудники посольства с диппаспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие, заявили РИА Новости в МИД РФ, комментируя информацию о невыдаче виз учителям.

Ранее газета New York Times сообщила, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям, преподающим в Англо-американской школе в Москве. По данным издания, это пятая часть всего преподавательского состава школы. Газета поясняет, что многие учителя в школе - россияне, но важную часть преподавательского состава составляют иностранцы из англоговорящих стран. В школе учатся около 1,2 тысячи человек из 60 стран, многие из них - дети дипломатов и иностранных бизнесменов. Школа была учреждена в 1949 году правительствами США, Великобритании и Канады. В самой школе данную информацию комментировать отказались.

"Учителя американской школы в Москве направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя школа работает как коммерческое предприятие. Прейскурант доступен для ознакомления", - заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что, несмотря на то, что школа является коммерческим предприятием, учителя приезжают в Москву с такими же паспортами, как у посла Джона Хантсмана.