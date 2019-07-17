У главы украинской делегации в ПАСЕ украли кошелек на киевском вокзале

КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что на железнодорожном вокзале в Киеве у него украли кошелек.

"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу", - написал Арьев на странице в Facebook в среду.

По словам Арьева, такие явления на вокзале уже стали массовыми, а задержание грабителей ни к чему не приводит, "свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката".