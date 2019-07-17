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РИА Новости

У главы украинской делегации в ПАСЕ украли кошелек на киевском вокзале

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиевский центральный железнодорожный вокзал
Киевский центральный железнодорожный вокзал
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киевский центральный железнодорожный вокзал. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что на железнодорожном вокзале в Киеве у него украли кошелек.
"Уже попала в сеть история, как на киевском вокзале моя сумка стала на кошелек легче. Это было не ограбление, а работа профессиональных карманников. Заявление в полицию я не делал, потому что должен был садиться на поезд и ехать в Винницу", - написал Арьев на странице в Facebook в среду.
По словам Арьева, такие явления на вокзале уже стали массовыми, а задержание грабителей ни к чему не приводит, "свои права вокзальные преступники знают хорошо и без адвоката".
"Поэтому я обращаюсь к полиции Киева и "Укрзализныци" ("Украинские железные дороги" - ред.) - скоординируйтесь и установите наконец достаточное количество качественных камер видеонаблюдения с возможностью детализации, чтобы грабителей и щипачей можно было идентифицировать и ловить на горячем и привлекать к уголовной ответственности", - добавил депутат.
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