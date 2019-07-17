Миронов назвал предложения Володина по Конституции перспективными

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина об изменениях в Конституции РФ, касающиеся процедур взаимодействия законодательной и исполнительной власти, продуктивны и перспективны, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Ранее в статье в "Парламентской газете" председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.
"Думаю, что весьма продуктивны и перспективны предложения Володина, касающиеся процедур взаимодействия законодательной и исполнительной властей. Это действительно актуальная проблема, которая нуждается в детальном обсуждении. Статья председателя Госдумы задает верное направление такой дискуссии, и мы готовы в ней участвовать. Уверен, что конструктивные политические силы, представленные в парламенте, способны принимать более активное участие в процедурах, связанных с формированием правительства. Несомненно, это содействовало бы ответственной и эффективной работе исполнительной власти", - приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Миронова.
Он также выразил солидарность с идеями необходимости наполнять конкретным правовым содержанием принцип социального государства, закрепленный в конституции.
"Именно это является приоритетом законотворческой работы нашей фракции "Справедливая Россия" в парламенте. Надеюсь, что позиция Вячеслава Викторовича будет учтена его коллегами по фракции "Единая Россия" при рассмотрении наших социальных законопроектов", - добавил политик.
12 декабря 2015, 10:00Эволюция Конституции12 декабря в России отмечается День Конституции. 12 декабря 1993 года в ходе всенародного голосования была принята Конституция РФ. В ней был закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России.