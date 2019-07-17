Миронов назвал предложения Володина по Конституции перспективными

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина об изменениях в Конституции РФ, касающиеся процедур взаимодействия законодательной и исполнительной власти, продуктивны и перспективны, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Ранее в статье в "Парламентской газете" председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнительно рассмотреть вопрос участия Госдумы в формировании кабмина, а также детализировать нормы отчета правительства перед парламентом, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. Он также отметил, что базовые положения Конституции РФ незыблемы, но иногда необходимы точечные корректировки основного закона страны.

"Думаю, что весьма продуктивны и перспективны предложения Володина, касающиеся процедур взаимодействия законодательной и исполнительной властей. Это действительно актуальная проблема, которая нуждается в детальном обсуждении. Статья председателя Госдумы задает верное направление такой дискуссии, и мы готовы в ней участвовать. Уверен, что конструктивные политические силы, представленные в парламенте, способны принимать более активное участие в процедурах, связанных с формированием правительства. Несомненно, это содействовало бы ответственной и эффективной работе исполнительной власти", - приводятся в сообщении пресс-службы партии слова Миронова.

Он также выразил солидарность с идеями необходимости наполнять конкретным правовым содержанием принцип социального государства, закрепленный в конституции.