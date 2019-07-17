Суд в Москве продлил арест шести украинским морякам

Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019

Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 октября", - огласила решение судья Елена Канева.

Судебное заседание проходило в закрытом от публики режиме по просьбе следственного управления ФСБ. Помимо родственников моряков и журналистов, в здании суда присутствует уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова. Защита настаивала на отклонении данного ходатайства, так как охраняемая законом тайна предварительного следствия не может быть действительной, "когда это самое следствие фактически завершено".

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 российского уголовного кодекса (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы). Он рассказал, что "дело насчитывает 20 томов, но с учетом количества обвиняемых и их защитников ознакомление займет минимум три месяца".