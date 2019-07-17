Москалькова попросила Госдуму принять закон о региональных уполномоченных

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Госдуме с просьбой принять во втором и третьем чтении закон о региональных омбудсменах.

"Этот законопроект ("Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"), надеюсь, будет принят во втором и третьем чтении в этом году. И впервые сообщество получит новую правовую основу, единую правовую основу деятельности", - сказала Москалькова, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Она отметила, что этот законопроект должен был идти в совокупности с еще двумя законами - по внесению изменений в УПК и ГПК. "Но из-за большой загрузки вашей повестки он разошелся, стоит в повестке на 18 число. И я очень просила бы председателя, сообщество принять эти законопроекты в этом чтении, так нужные для укрепления прав человека", - добавила омбудсмен.