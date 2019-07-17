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РИА Новости

Москалькова попросила Госдуму принять закон о региональных уполномоченных

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Госдуме с просьбой принять во втором и третьем чтении закон о региональных омбудсменах.
"Этот законопроект ("Об общих принципах организации и деятельности уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации"), надеюсь, будет принят во втором и третьем чтении в этом году. И впервые сообщество получит новую правовую основу, единую правовую основу деятельности", - сказала Москалькова, выступая на пленарном заседании в Госдуме.
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Она отметила, что этот законопроект должен был идти в совокупности с еще двумя законами - по внесению изменений в УПК и ГПК. "Но из-за большой загрузки вашей повестки он разошелся, стоит в повестке на 18 число. И я очень просила бы председателя, сообщество принять эти законопроекты в этом чтении, так нужные для укрепления прав человека", - добавила омбудсмен.
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Татьяна МоскальковаГосдума РФОбщество
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