ФСБ опровергла сообщения о допросах украинцев на въезде в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Поток украинских туристов в Крым с наступлением летнего сезона заметно увеличился, никаких дополнительных проверок, идущих в разрез с законом, в отношении них не проводится, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.

Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым. По его словам, ежедневно границу с Крымом пересекают от 8 до 10 тысяч украинцев. При этом Аброськин утверждает, что проверки российскими спецслужбами и пограничниками украинских граждан длятся часами, а затем большую часть отправляют на допросы.

"С наступлением поры отпусков и летних каникул заметно увеличился поток туристов из Украины в Россию. В настоящее время ежедневно в автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма оформляется порядка 11-12 тысяч человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

При этом в погрануправлении отметили, что в целях создания необходимых условий для комфортного пересечения государственной границы, а также бесперебойного пропуска пассажирского и транспортного потоков задействовано максимальное количество сотрудников.