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РИА Новости

ФСБ опровергла сообщения о допросах украинцев на въезде в Крым

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Владислав СергиенкоСтелла "Крым - край Партизанской славы" возле пункта пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Поток украинских туристов в Крым с наступлением летнего сезона заметно увеличился, никаких дополнительных проверок, идущих в разрез с законом, в отношении них не проводится, сообщили в крымском погрануправлении ФСБ РФ.
Ранее замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинцы должны воздержаться от поездок в Крым. По его словам, ежедневно границу с Крымом пересекают от 8 до 10 тысяч украинцев. При этом Аброськин утверждает, что проверки российскими спецслужбами и пограничниками украинских граждан длятся часами, а затем большую часть отправляют на допросы.
"С наступлением поры отпусков и летних каникул заметно увеличился поток туристов из Украины в Россию. В настоящее время ежедневно в автомобильных пунктах пропуска на севере Крыма оформляется порядка 11-12 тысяч человек", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
При этом в погрануправлении отметили, что в целях создания необходимых условий для комфортного пересечения государственной границы, а также бесперебойного пропуска пассажирского и транспортного потоков задействовано максимальное количество сотрудников.
"Необходимо отметить, что все пункты пропуска с российской стороны работают в штатном режиме, никаких дополнительных проверок, идущих вразрез с действующим российским законодательством и международными правовыми актами, в отношении лиц, пересекающих границу, контрольными органами не проводится", - заверили в ведомстве.
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