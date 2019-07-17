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РИА Новости

В Испании задержали двадцать пять человек за интернет-мошенничество

Вчера, 12:34
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МАДРИД, 17 июл – РИА Новости. Национальная полиция Испании провела две широкомасштабные операции в Барселоне, в ходе которых были задержаны 25 человек по подозрению в интернет-мошенничестве, говорится в сообщении ведомства.
Жертвами мошенников стали 69 человек. Для получения доступа к банковским счетам задержанные пользовались такими методами мошенничества как фишинг и кардинг.
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Одна из групп, действовавшая в Матаро (провинция Барселона), рассылала письма от имени банков, в которых информировала о проблемах со счетом, для их решения предлагала зайти на сайт (который был похож на настоящий) и ввести пароль доступа. Таким образом, подозреваемые получали доступ к банковским счетам жертв. Как установила полиция, им удалось похитить 48 тысяч евро. Среди десяти арестованных – граждане Испании и Марокко.
Вторая группа в составе пятнадцати человек (из них двенадцать - несовершеннолетние) действовала в Маресме и Вальес-Орьенталь (провинция Барселона). Среди задержанных – выходцы из различных стран, сообщает полиция, не уточняя национальности.
Они получали доступ к номерам банковских карт через фишинг и кардинг, после чего совершали онлайн-покупки в основном электронной техники, чтобы в дальнейшем ее перепродать.
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МароккоБарселонаИспанияВ мире
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