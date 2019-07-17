Йеменские мятежники заявили, что поразили цели в аэропорту Джизан

ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что поразили важные военные цели в региональном аэропорту города Джизан вблизи границы с Йеменом во время масштабной операции с использованием беспилотников, сообщил подконтрольный им телеканал " Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что поразили важные военные цели в региональном аэропорту города Джизан вблизи границы с Йеменом во время масштабной операции с использованием беспилотников, сообщил подконтрольный им телеканал " Аль-Масира " со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.

"Вооруженные силы провели масштабную операцию против важных военных целей в региональном аэропорту Джизана с использованием беспилотников, цели удалось поразить, движение в аэропорту Джизана было прервано", - сказал представитель хуситов.

Аэропорт Джизана возобновил работу в мае после того, как четыре года был закрыт из-за военных действий в Йемене. Однако с этого момента йеменские мятежники почти ежедневно обстреливают воздушную гавань.