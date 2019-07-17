Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T12:34Z
https://ria.ru/20190717/1556606135.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Йеменские мятежники заявили, что поразили цели в аэропорту Джизан

Вчера, 12:34
199
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) утверждают, что поразили важные военные цели в региональном аэропорту города Джизан вблизи границы с Йеменом во время масштабной операции с использованием беспилотников, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
"Вооруженные силы провели масштабную операцию против важных военных целей в региональном аэропорту Джизана с использованием беспилотников, цели удалось поразить, движение в аэропорту Джизана было прервано", - сказал представитель хуситов.
Генерал Джозеф Данфорд
10 июля, 08:33
США намерены создать коалицию для охраны вод около Ирана и Йемена
Аэропорт Джизана возобновил работу в мае после того, как четыре года был закрыт из-за военных действий в Йемене. Однако с этого момента йеменские мятежники почти ежедневно обстреливают воздушную гавань.
Военные действия между хуситами и силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, продолжаются с марта 2015 года без явного преимущества какой-либо стороны конфликта над другой.
500000
Обсудить 0
ЙеменВ мире
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
США "уступит" Индии С-400, считают в ЦАМТО
РИА
Новости
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
В ХАМАС попросили помощи России в решении палестинского вопроса
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: учителей американской школы направляют в Россию с диппаспортами
СМИ: США угрожают ответными мерами странам, где введут "налог на Google"
Лента
новостей
В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных
В Испании задержали двадцать пять человек за интернет-мошенничество
В Польше аварийно сел истребитель F-15
Япония построила новый миноносец с системой "Иджис"
Борис Джонсон
СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
Деловой район Пекина Гомао
Китай готов защищать себя в случае новых пошлин США, заявили в Пекине
При столкновении с талибами в Афганистане погибли 18 спецназовцев
Стронники Талибана убили афганского генерала
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
ФСБ опровергла сообщения о допросах украинцев на въезде в Крым
Ресторан, в котором были убиты турецкие дипломаты, в иракском городе Эрбиль. 17 июля 2019
В Ираке убили турецкого дипломата
Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:42Россия не отказывается от возможности отмены виз для граждан Грузии
02:39Лавров: ряд сил в Германии нагнетают атмосферу "вражды" вокруг RT и Sputnik
02:32Лавров назвал возвращение России в ПАСЕ "необходимым шагом"
02:28Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
02:25Лавров: в отношениях России и Германии наблюдается положительная динамика
02:23Лавров заявил, что вокруг НАТО сложилась тревожная ситуация
02:21Лавров ждет поддержки усилий по созданию Конституционного комитета Сирии
02:12Лавров прокомментировал борьбу с боевиками в Идлибе
02:09Лавров рассказал о договоренностях о присутствии российских военных в Сирии
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
Лента новостейМолния