Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-17T12:32Z
https://ria.ru/20190717/1556606035.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_509:561:3018:1973_1036x0_80_0_0_f77bd077e2bb73ff9fa55fa0e7c63855.jpg
РИА Новости

США "уступит" Индии С-400, считают в ЦАМТО

Вчера, 12:32
1065
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США вряд ли смогут навязать Индии разрыв контракта на закупку российских систем ПВО С-400, так как в случае введения санкций Вашингтон автоматически потеряет оружейный рынок этой страны, считают в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).
Ранее в российских СМИ появились сообщения, согласно которым США пытаются заставить Индию разорвать контракт с РФ на закупку С-400. Кроме того, Вашингтон уже ввел санкции против другой страны-покупателя этих систем – Турции, отказав ей в поставках истребителей F-35.
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
25 июня, 15:01
Военный политолог объяснил, почему Индия не откажется от С-400Индия намерена донести до госсекретаря США Майка Помпео, что не откажется от покупки С-400. В эфире радио Sputnik военный политолог Олег Глазунов высказал мнение, что США пытаются использовать политику в конкурентной борьбе.
"Что касается возможных санкций со стороны США, то, помимо зенитно-ракетных комплексов Patriot, Вашингтон хотел бы продать Нью-Дели и другие виды вооружений, поэтому в этом случае Штаты не будут вести себя так прямолинейно и нагло, как они действовали в отношении Анкары", - заявил РИА Новости директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
По его мнению, в случае с Индией США не пойдут на прямой шантаж, но и попытка достигнуть "закулисных соглашений" вряд ли увенчается успехом.
"Полагаю, что Вашингтон изберет более тонкую тактику - использует дипломатические рычаги давления, попробует добиться неких закулисных договоренностей. Индия вряд ли поддастся посулам или угрозам США, так как С-400 необходима ей для создания собственной комплексной системы воздушно-космической обороны", - подчеркнул эксперт.
В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.
Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.
Признавая давнюю историю сотрудничества Нью-Дели с Москвой, США вместе с тем не исключили, что могут ввести санкции против своих индийских партнеров. Руководство Индии со своей стороны неоднократно подчеркивало, что считает односторонние рестрикции неправомерными.
Госсекретарь США Майк Помпео
25 июня, 12:23
Индия намерена донести до Помпео, что не откажется от покупки С-400
3410000
Обсудить 0
ЦАМТОС-400 «Триумф»РоссияИндияСШАВ мире
Рекомендуем
СМИ: США угрожают ответными мерами странам, где введут "налог на Google"
РИА
Новости
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
В МИД Китая оценили слова Лаврова о мифе о "китайской угрозе"
Здание министерства иностранных дел РФ
МИД просил США привести в соответствие статус школы в Москве
Лента
новостей
Киевский центральный железнодорожный вокзал
У главы украинской делегации в ПАСЕ украли кошелек на киевском вокзале
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД: США специально создали тупиковую ситуацию со школой в Москве
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Туристы с Украины продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД: учителей американской школы направляют в Россию с диппаспортами
Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
Посол США прокомментировал ситуацию с визами для учителей
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий источник назвал сроки первого этапа доставки в Турцию С-400
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал слова Помпео о росте беженцев в Сирии из-за России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров осудил попытки США вывести "ан-Нусру"* из списка террористов
Военнослужащие ВВС США на авиабазе Инджирлик в Турции. Архивное фото
В НАТО случайно раскрыли места, где хранится американское ядерное оружие
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
"Нафтогаз" заявил о росте транзита газа из-за ремонта "Северного потока"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:07Лавров оценил возможность нормализации отношений России и НАТО
01:51Глав минюста и минторга США обвинили в неуважении к конгрессу
01:48Лавров считает важным развить успех от разведения сил у Станицы Луганской
01:46Лавров призвал США избегать шагов, провоцирующих напряженность вокруг Ирана
01:43Лавров: властям Украины не хватает воли для продвижения в урегулировании
01:39Конгресс США заблокировал решение Трампа по поставкам вооружений Эр-Рияду
01:30Лавров: Москва готова взаимодействовать с Киевом на базе прагматизма
01:28Лавров прокомментировал всплеск напряженности вокруг Ирана
01:24МИД Перу: процесс экстрадиции экс-президента из США может длиться до года
01:22Вторая партия косаток из "китовой тюрьмы" пока не ушла от места выпуска
01:20Лавров: Россия не намерена приостанавливать сотрудничество с Ираном
01:18Зеленский объяснил появление на публике в плавках
01:18Лавров рассказал о попытках срыва строительства "Северного потока – 2"
01:14Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку – 2"
01:14Зеленскому предложили начать демонтаж "Украины"
01:10Лавров прокомментировал ситуацию в Персидском заливе
01:06Мазуров ищет партнеров для выкупа у Сбербанка акций Антипинского НПЗ
00:57Глава Дагестана анонсировал назначения в правительство республики
00:53В Армении 13 человек госпитализировали после стычек протестующих с полицией
00:48В ЛНР запустили в небо шары в память о жертвах авиакатастрофы MH17
Лента новостейМолния