США "уступит" Индии С-400, считают в ЦАМТО

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. США вряд ли смогут навязать Индии разрыв контракта на закупку российских систем ПВО С-400, так как в случае введения санкций Вашингтон автоматически потеряет оружейный рынок этой страны, считают в Центре анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО, Россия).

Ранее в российских СМИ появились сообщения, согласно которым США пытаются заставить Индию разорвать контракт с РФ на закупку С-400. Кроме того, Вашингтон уже ввел санкции против другой страны-покупателя этих систем – Турции, отказав ей в поставках истребителей F-35.

"Что касается возможных санкций со стороны США, то, помимо зенитно-ракетных комплексов Patriot, Вашингтон хотел бы продать Нью-Дели и другие виды вооружений, поэтому в этом случае Штаты не будут вести себя так прямолинейно и нагло, как они действовали в отношении Анкары", - заявил РИА Новости директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

По его мнению, в случае с Индией США не пойдут на прямой шантаж, но и попытка достигнуть "закулисных соглашений" вряд ли увенчается успехом.

"Полагаю, что Вашингтон изберет более тонкую тактику - использует дипломатические рычаги давления, попробует добиться неких закулисных договоренностей. Индия вряд ли поддастся посулам или угрозам США, так как С-400 необходима ей для создания собственной комплексной системы воздушно-космической обороны", - подчеркнул эксперт.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов.

Реализация Индией оборонных сделок с РФ неоднократно становилась предметом критики со стороны Вашингтона, который рассматривает Нью-Дели в качестве ключевого партнера в Южной Азии. В 2018 году США настаивали на том, чтобы Индия отказалась от заключения крупнейшей сделки по закупке С-400 у России.