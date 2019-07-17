Команда инженеров из России одержала победу в хакатоне Ice Vision

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Молодежная команда компании NtechLab стала победителем международного хакатона Ice Vision по разработке программных решений в области машинного зрения, которые позволят беспилотным автомобилям эффективно распознавать дорожную обстановку в условиях русской зимы, сообщает пресс-служба Российской венчурной компании.

Конкурс Ice Vision организован РВК в рамках серии технологических конкурсов Up Great в целях реализации Национальной технологической инициативы. В финале конкурса приняли участие 26 команд из шести стран. Мероприятие прошло в формате 48-часового хакатона на площадках "Дома-коммуны" НИТУ "МИСиС" и "Сколтеха".

Призовой фонд конкурса составил три миллиона рублей. Первое место и 1,5 миллиона рублей достались команде Azat and Artem, представлявшей компанию NtechLab. В тройку победителей также вошла сборная МГУ имени Ломоносова и НИУ ВШЭ PsinaDriveNow, получившая 300 тысяч рублей. Команда Vizorlabs из СибГУ, занявшее третье место, награждена денежным призом в размере 200 тысяч рублей. Команды Azat and Artem и Vizorlabs являются резидентами Фонда "Сколково". Участники конкурса также получили дополнительные денежные призы от партнеров соревнований.

Разработки в области распознавания дорожной ситуации финалисты тестировали на уникальном "зимнем" датасете, который был разработан специалистами "Сколтеха". Он содержит более 600 тысяч изображений, полученных при сложных погодных условиях, а также данные лидара, позволяющие создавать в реальном времени 3D-карту пространства, окружающего автомобиль.

Как отметил генеральный директор РВК Александр Повалко, Ice Vision – часть большого проекта по развитию технологий беспилотного вождения, решение этих задач позволит открывать новые рынки и формировать глобальную повестку развития технологий.

"В финале Ice Vision лучшие молодые программисты со всей России соревновались с командами ведущих зарубежных университетов, и в ходе этой борьбы подтвердили, что наша инженерная школа находится на уровне передовых мировых стандартов, а по ряду направлений и превосходит их", - привели в РВК комментарий Повалко.