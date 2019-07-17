Роскачество не получало претензий по результатам исследования антивирусов

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Роскачество не получало претензий относительно результатов исследования антивирусных программ, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

Во вторник Роскачество опубликовало результаты исследования лучших антивирусов для операционных систем Мас и Windows, проведенного совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing). Для тестирования было выбрано 35 программ 19 производителей, продукты Dr.Web в число лидеров не попали.

В компании "Доктор Веб" (Dr.Web, российский разработчик антивирусных программ) сообщили РИА Новости, что изучают возможность подачи в суд иска к Роскачеству в связи с результатами исследования. В компании отметили, что представители Роскачества на предварительной презентации итогов исследования отказались предоставить производителям антивирусов как образцы угроз, с помощью которых велось тестирование, так и общую методику испытаний.

"Запросов или претензий мы не получали. Однако Роскачество проводило совещания с участием отраслевых ассоциаций и отдельных производителей, на которых детально раскрывались принятые методики, регламенты и принципы рейтингования антивирусных программ", - сказали в свою очередь в пресс-службе организации.

В пресс-службе отметили, что Роскачество совместно с аналогичными организациями и ведомствами из более 40 стран в рамках ICRT ежегодно проводит международное исследование антивирусных программ.