Туристы с Украины продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Украинцы продолжают массово ехать в Крым, несмотря на "страшилки" киевских властей о дополнительных проверках на границе, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского Министерства курортов и туризма.

Так в ведомстве прокомментировали слова заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, призвавшего украинцев воздержаться от поездок на полуостров, так как на российской границе им якобы грозят многочасовые проверки, а затем — допросы.

"Никаких проблем и дополнительных требований при прохождении пограничных пунктов к украинским туристам, как и к туристам из других стран, не предъявляется. Пограничные пункты оборудованы по самым современным требованиям для комфортного прохождения границы. Никаких задержек с российской стороны нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по последним данным, Крым в этом году уже посетили более 253 тысяч туристов с Украины, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года".

В пресс-службе подчеркнули, что крымские курорты остаются востребованными у отдыхающих.

"Крым любят, и никакими страшилками туристов не запугать. В Крыму открыты и готовы к приему туристов со всех стран мира, в том числе с Украины", — сказали в министерстве.

Ранее председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк назвал заявление Аброськина очередным информационным вбросом и политической уткой. Он подчеркнул, что никаких проблем на российской территории украинцы не испытывают, а растущий поток туристов подтверждает это.