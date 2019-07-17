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РИА Новости

Туристы с Украины продолжают ездить в Крым, несмотря на запугивания

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Украинцы продолжают массово ехать в Крым, несмотря на "страшилки" киевских властей о дополнительных проверках на границе, заявили РИА Новости в пресс-службе крымского Министерства курортов и туризма.
Так в ведомстве прокомментировали слова заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина, призвавшего украинцев воздержаться от поездок на полуостров, так как на российской границе им якобы грозят многочасовые проверки, а затем — допросы.
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"Никаких проблем и дополнительных требований при прохождении пограничных пунктов к украинским туристам, как и к туристам из других стран, не предъявляется. Пограничные пункты оборудованы по самым современным требованиям для комфортного прохождения границы. Никаких задержек с российской стороны нет", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по последним данным, Крым в этом году уже посетили более 253 тысяч туристов с Украины, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года".
В пресс-службе подчеркнули, что крымские курорты остаются востребованными у отдыхающих.
"Крым любят, и никакими страшилками туристов не запугать. В Крыму открыты и готовы к приему туристов со всех стран мира, в том числе с Украины", — сказали в министерстве.
Ранее председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк назвал заявление Аброськина очередным информационным вбросом и политической уткой. Он подчеркнул, что никаких проблем на российской территории украинцы не испытывают, а растущий поток туристов подтверждает это.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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ТуризмВячеслав АброськинКрымРоссияУкраинаОбщество
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