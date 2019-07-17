Россия призвала группу по MH17 к беспристрастному анализу данных

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия призывает Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин трагедии, говорится в заявлении МИД РФ в связи с пятой годовщиной авиакатастрофой.
"Призываем Совместную следственную группу сосредоточиться на основной своей задаче – беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии. То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости", - заявили в министерстве.
Отмечается, что качество "доказательств" ССГ говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону России.
В МИД РФ напомнили, что хотя Россию не допустили к участию в расследовании, она с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе. Однако, напомнили в ведомстве, все эти уникальные данные "упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу".
"Однако, несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество", - подчеркивается в заявлении.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
28 сентября 2016, 18:32Ход расследования катастрофы малайзийского Boeing рейса МН17Международная следственная группа Нидерландов, Австралии, Украины, Бельгии, Малайзии по расследованию катастрофы малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года пока не может назвать конкретных виновных. Предварительные итоги расследования группы и версия концерна "Алмаз-Антей" — в инфографике Ria.ru.