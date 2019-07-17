Россия призвала группу по MH17 к беспристрастному анализу данных

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия призывает Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию крушения MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе всех имеющихся данных для установления истинных причин трагедии, говорится в заявлении МИД РФ в связи с пятой годовщиной авиакатастрофой.

"Призываем Совместную следственную группу сосредоточиться на основной своей задаче – беспристрастном анализе всех имеющихся в ее распоряжении данных для установления истинных причин случившегося и поиске настоящих виновных в этой трагедии. То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости", - заявили в министерстве.

Отмечается, что качество "доказательств" ССГ говорит о нацеленности на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону России.

В МИД РФ напомнили, что хотя Россию не допустили к участию в расследовании, она с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, Совместной следственной группой (ССГ), предоставляя всю имеющуюся информацию по катастрофе. Однако, напомнили в ведомстве, все эти уникальные данные "упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу".

"Однако, несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество", - подчеркивается в заявлении.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.