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РИА Новости

Генпрокуратура Украины заявила, что не вызывала Кучму на допрос

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЭкс-президенты Украины Леонид Кучма
Экс-президенты Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Экс-президенты Украины Леонид Кучма. Архивное фото
КИЕВ, 17 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины не вызывала на допрос представителя Киева в контактной группе Леонида Кучму из-за заявлений по Донбассу, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады с Донбасса. Также он заявил, что военные должны перестать отвечать на провокационные обстрелы противника ради установления "режима тишины". Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что возбудил уголовные дела из-за предложения запретить открывать украинским силовикам ответный огонь в Донбассе и снять блокаду с региона. Он отметил, что это уголовное дело возбуждено по факту, а не против кого-то конкретно.
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"Леонид Кучма не вызывался в Генеральную прокуратуру Украины для допроса относительно обнародованных им заявлений", - цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство УНН.
Как отмечается, после заявлений Кучмы Генпрокуратура завела уголовные дела.
"Сообщаем, что на основании заявлений… Кучмы 05.06.2019 в Минске, обнародованных в СМИ, Генеральной прокуратурой Украины 07.06.2019 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 ("государственная измена"), частью 1 статьи 14 ("приготовление к преступлению"), частью 1 статьи 114-1 ("воспрепятствование законной деятельности вооруженных сил Украины и других военных формирований"), частью 1 статьи 14 частью 2 статьи 258-2 ("публичные призывы к совершению террористического акта с использованием средств массовой информации") УК Украины", - сообщили в Генпрокуратуры.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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