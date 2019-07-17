Китай готов защищать себя в случае новых пошлин США, заявили в Пекине

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Введение американской стороной новых пошлин лишь еще больше усложнит и задержит достижение торгового соглашения с Китаем, КНР намерена защищать свои интересы, но просит США сделать шаг навстречу на этом долгом пути, заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя последнее заявление американского лидера Дональда Трампа.

Ранее телеканал CNBC сообщил, что президент США Дональд Трамп считает, что Пекину и Вашингтону предстоит пройти еще длинный путь, прежде чем удастся заключить торговую сделку. Он также отметил, что в случае необходимости Вашингтон может ввести пошлины на товары из Китая стоимостью 325 миллиардов долларов.

"Что касается угроз США ввести новые пошлины на китайские товары на сумму 325 миллиардов долларов, то мы уже много раз четко заявляли о своей решимости защищать свои интересы. Если американская сторона введет новые пошлины, то это станет новым барьером для двусторонних торгово-экономических консультаций, сделает путь к торговому соглашению еще более долгим и утомительным", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Китай всегда придерживался позиции, что торгово-экономические трения с США необходимо решить путем диалога и консультаций.

"США считают, что до момента, когда будет достигнуто торговое соглашение еще очень далеко, в ответ я бы хотел привести в пример известное китайское выражение, что "поход в тысячу ли начинается с первого шага". Не важно, насколько долог путь, необходимо сделать шаг вперед", - подчеркнул он.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.