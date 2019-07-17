Китай готов защищать себя в случае новых пошлин США, заявили в Пекине

ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Введение американской стороной новых пошлин лишь еще больше усложнит и задержит достижение торгового соглашения с Китаем, КНР намерена защищать свои интересы, но просит США сделать шаг навстречу на этом долгом пути, заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя последнее заявление американского лидера Дональда Трампа.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что президент США Дональд Трамп считает, что Пекину и Вашингтону предстоит пройти еще длинный путь, прежде чем удастся заключить торговую сделку. Он также отметил, что в случае необходимости Вашингтон может ввести пошлины на товары из Китая стоимостью 325 миллиардов долларов.
13 мая, 17:41Китай введет ответные пошлины на товары из США
"Что касается угроз США ввести новые пошлины на китайские товары на сумму 325 миллиардов долларов, то мы уже много раз четко заявляли о своей решимости защищать свои интересы. Если американская сторона введет новые пошлины, то это станет новым барьером для двусторонних торгово-экономических консультаций, сделает путь к торговому соглашению еще более долгим и утомительным", - заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Китай всегда придерживался позиции, что торгово-экономические трения с США необходимо решить путем диалога и консультаций.
"США считают, что до момента, когда будет достигнуто торговое соглашение еще очень далеко, в ответ я бы хотел привести в пример известное китайское выражение, что "поход в тысячу ли начинается с первого шага". Не важно, насколько долог путь, необходимо сделать шаг вперед", - подчеркнул он.
Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп ранее провел на полях саммита в Осаке встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что Вашингтон готов достичь взаимоприемлемого торгового соглашения.