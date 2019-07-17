В Подмосковье стартовал конкурс "Пахарь - 2019"

ДМИТРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ (Московская обл), 17 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт конкурсу "Пахарь - 2019", традиционному межрайонному профессиональному состязанию среди лучших механизаторов Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня "День поля". Традиционно лучшие пахари... Подмосковья будут участвовать в очередном конкурсе. Мы подготовили призы, которые, я думаю, будут радовать самых лучших. Хочу пожелать нашим пахарям успехов и удачи в этом очень волнительном и важном для них соревновании", - сказал глава Московской области.
Лучший пахарь получит главный приз – автомобиль "Нива". Остальным участникам соревнований будут вручены ценные призы - мопеды, минимойки и наборы электроинструментов.
Конкурс проводится в рамках выставки агротехнологий "День поля Московской области – 2019". Возможности отечественных тракторов покажут более 60 лучших механизаторов.