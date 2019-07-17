В Подмосковье стартовал конкурс "Пахарь - 2019"

"Сегодня "День поля". Традиционно лучшие пахари... Подмосковья будут участвовать в очередном конкурсе. Мы подготовили призы, которые, я думаю, будут радовать самых лучших. Хочу пожелать нашим пахарям успехов и удачи в этом очень волнительном и важном для них соревновании", - сказал глава Московской области.