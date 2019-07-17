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РИА Новости

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

Вчера, 12:23
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Ранее газета The New York Times сообщила, что тридцати преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз. В самом образовательном учреждении эту информацию комментировать отказались.

"Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию", — заявили РИА Новости в МИД.

Как сообщили в ведомстве, американская сторона скрыла факты: учителя едут в Россию как сотрудники посольства с дипломатическими паспортами, обладают соответствующими привилегиями, но работают в коммерческой структуре.
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"Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает", — добавили в министерстве.
В заявлении ведомства уточняется, что Москва не раз просила "привести в соответствие статус школы", решить вопрос о визах, однако вместо этого только "выкаблучивание и провокации".
"А в заложниках у американских политиков — российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", — заключили в МИД.
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В свою очередь, американский посол Джон Хантсман подтвердил, что Россия не выдала визы для новых преподавателей, и выразил надежду на то, что этот вопрос решится до начала учебного года.
Школу учредили в 1949 году правительства США, Великобритании и Канады. Многие учителя в ней — россияне, но важную часть педагогического состава составляют иностранцы. В школе учатся более тысячи человек из 60 стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. На сайте образовательного учреждения стоимость обучения не указана.
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РоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
учителя едут в Россию как сотрудники посольства с дипломатическими паспортами, обладают соответствующими привилегиями, но работают в коммерческой структуре.😱 А почему такой бардак и не разбериха,это бардак и МИД должен навести порядок. Хочешь быть учителем получи визу,и ни каких Дип паспортов,под защитой Дипломатической можно творить много не хороших дел,а такого быть не должно. Учителя которые из-За рубежа должны получать рабочие визы. Кто думает так же жмите пальчик верх.
17 июля, 13:25
Andrej Kozakov
17600007
Да нечего им здесь делать.
17 июля, 13:16
Владимир Белов
10911009
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