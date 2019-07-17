МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Ранее газета The New York Times сообщила, что тридцати преподавателям Англо-американской школы в Москве отказали в выдаче виз. В самом образовательном учреждении эту информацию комментировать отказались.
"Возмущены тем, как американские СМИ с подачи Вашингтона манипулируют общественным мнением. Распространяют дезинформацию", — заявили РИА Новости в МИД.
Как сообщили в ведомстве, американская сторона скрыла факты: учителя едут в Россию как сотрудники посольства с дипломатическими паспортами, обладают соответствующими привилегиями, но работают в коммерческой структуре.
"Нонсенс! Кроме того, сама школа находится вне какого-либо правового поля, о чем американская сторона прекрасно знает", — добавили в министерстве.
В заявлении ведомства уточняется, что Москва не раз просила "привести в соответствие статус школы", решить вопрос о визах, однако вместо этого только "выкаблучивание и провокации".
"А в заложниках у американских политиков — российские дети, чьи родители платят за обучение огромные деньги", — заключили в МИД.
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В свою очередь, американский посол Джон Хантсман подтвердил, что Россия не выдала визы для новых преподавателей, и выразил надежду на то, что этот вопрос решится до начала учебного года.
Школу учредили в 1949 году правительства США, Великобритании и Канады. Многие учителя в ней — россияне, но важную часть педагогического состава составляют иностранцы. В школе учатся более тысячи человек из 60 стран, многие из них — дети дипломатов и иностранных бизнесменов. На сайте образовательного учреждения стоимость обучения не указана.