Журналиста Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Журналиста "Медузы" Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет, в связи с чем — пока неясно, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Журналиста "Медузы" Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет, в связи с чем — пока неясно, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram-канале

Так он прокомментировал сообщения о том, что против полицейских, которые в июне задержали Голунова, возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Накануне полиция объявила, что четверых из них уволили из УВД по Западному округу Москвы.

По словам Бадамшина, официальное уведомление от СК Голунов и его адвокаты пока не получали.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.

Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней президенту Владимиру Путину.

Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в преступлении. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста.

Два дня спустя президент по ходатайству Колокольцева отстранил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Затем пост покинул начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.