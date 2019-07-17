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РИА Новости

Журналиста Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Журналиста "Медузы" Ивана Голунова вызвали в Следственный комитет, в связи с чем — пока неясно, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram-канале.
Так он прокомментировал сообщения о том, что против полицейских, которые в июне задержали Голунова, возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Накануне полиция объявила, что четверых из них уволили из УВД по Западному округу Москвы.
По словам Бадамшина, официальное уведомление от СК Голунов и его адвокаты пока не получали.
Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили.
Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяли под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней президенту Владимиру Путину.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
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Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в преступлении. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста.
Два дня спустя президент по ходатайству Колокольцева отстранил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Затем пост покинул начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.
Позже, во время прямой линии, Владимир Путин заявил о необходимости провести расследование, которое позволит установить всех виновных по делу Голунова. Материалы передали в Следственный комитет, но подозреваемых пока нет.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
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Дело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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