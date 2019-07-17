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РИА Новости

Отравившихся в лагере под Евпаторией детей начали выписывать из больницы

Вчера, 12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. Детей из лагеря "Лучистый" под Евпаторией, госпитализированных после ухудшения самочувствия, начали выписывать из больницы, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.
Ранее первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. Позже минздрав Крыма уточнил, что госпитализированы 49 детей и пять вожатых. Все госпитализированные относятся к группе, приехавшей из Татарстана. При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь.
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"Уже есть информация, что детей начали выписывать и направлять обратно в лагерь. Кому стало полегче, они возвращаются, кому-то еще оказывают лечение", - сказала Клюева.
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Ирина КлюеваСледственный комитет РФКрымРоссияПроисшествия
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