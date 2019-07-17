Отравившихся в лагере под Евпаторией детей начали выписывать из больницы

Ранее первый заместитель главы администрации города Кирилл Вавренюк сообщил, что около 50 человек госпитализированы из детского лагеря "Лучистый" под Евпаторией, угрозы жизни нет. Позже минздрав Крыма уточнил, что госпитализированы 49 детей и пять вожатых. Все госпитализированные относятся к группе, приехавшей из Татарстана. При этом директор лагеря Ренат Каюмов сообщил РИА Новости, что причина отравления детей устанавливается, опасений за их состояние нет. По его словам, детей возили в больницу на консультацию, после чего возвращали в лагерь.