Диснеевской "Русалочке" ищут принца

МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Музыкант Гарри Стайлс ведет переговоры о съемках в роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки", . Музыкант Гарри Стайлс ведет переговоры о съемках в роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки", сообщает Hollywood Reporter.

Пока известно наверняка, что режиссером картины станет Роб Маршалл, а Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли. Возможно, в картине также примут участие Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблей и Аквафина.

Участие в кастинге Бэйли и Стайлса наводит на мысль о намерении студии сделать музыку основным элементом ремейка, хотя в оригинальном мультфильме 1989 года принц Эрик ничего не пел. Однако в бродвейском мюзикле "Русалочка" 2008 года у него появились музыкальные номера и даже два соло.

Стайлс сначала выступал в составе группы One Direction, потом занялся сольной карьерой. Его дебютом в кино стал фильм "Дюнкерк" Кристофера Нолана о событиях Второй мировой войны. Картина собрала в мировом прокате 526 миллионов долларов и получила несколько премий "Оскар".