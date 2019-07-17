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РИА Новости
Культура

Диснеевской "Русалочке" ищут принца

Вчера, 12:57
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© AP Photo / Disney 1989/Charles Sykes/Invision/APДиснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
Диснеевский принц Эрик/ Актер Гарри Стайлс
© AP Photo / Disney 1989/Charles Sykes/Invision/AP
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Музыкант Гарри Стайлс ведет переговоры о съемках в роли принца Эрика в экранизации диснеевской "Русалочки", сообщает Hollywood Reporter.
Пока известно наверняка, что режиссером картины станет Роб Маршалл, а Ариэль сыграет темнокожая певица Холли Бэйли. Возможно, в картине также примут участие Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблей и Аквафина.
Участие в кастинге Бэйли и Стайлса наводит на мысль о намерении студии сделать музыку основным элементом ремейка, хотя в оригинальном мультфильме 1989 года принц Эрик ничего не пел. Однако в бродвейском мюзикле "Русалочка" 2008 года у него появились музыкальные номера и даже два соло.
Стайлс сначала выступал в составе группы One Direction, потом занялся сольной карьерой. Его дебютом в кино стал фильм "Дюнкерк" Кристофера Нолана о событиях Второй мировой войны. Картина собрала в мировом прокате 526 миллионов долларов и получила несколько премий "Оскар".
Актер был одним из претендентов на роль Элвиса Пресли в байопике База Лурмана, которая в результате досталась Остину Батлеру, о чем стало известно в начале недели.
Кадр из мультфильма Русалочка
4 июля, 13:29
Русалочку в новой экранизации Disney сыграет темнокожая певица
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КультураКино и сериалыНовости культурыБаз Лурман (Марк Лурман)ДюнкеркКристофер НоланЭлвис Пресли
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