"Яблоко" обжаловало отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Партия "Яблоко" направила в Московскую городскую избирательную комиссию пять жалоб на отказ в регистрации своих кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщили в пресс-службе партии.

Во вторник окружные комиссии отказали в регистрации кандидатам от партии "Яблоко" Андрею Бабушкину (11 округ), Анастасии Брюхановой (42 округ), Кириллу Гончарову (32 округ), Сергею Митрохину (43 округ) и Елене Русаковой (37 округ). Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил РИА Новости, что городская комиссия готова рассмотреть и перепроверить все документы кандидатов, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы.

"Заместитель председателя партии "Яблоко", руководитель ее избирательного штаба Николай Рыбаков направил в Московскую городскую избирательную комиссию пять жалоб на отказ в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы от партии", - говорится в сообщении.

По данным партии, штабы кандидатов на основе публичных данных (ГАС "Выборы", баз МВД и правительства Москвы) проверили предъявленные к их подписям претензии комиссий. Выявленные по итогам этой проверки ошибки дают основания утверждать, что в той части представленных комиссией претензий, которая не может быть проверена на основе публичных данных, "может содержаться неограниченное количество ошибок, допущенных проверявшими сотрудниками", указывается в жалобах. В частности это касается опечаток в фамилиях, именах, отчествах избирателей, их годах рождения, сериях и номерах паспортов, а также адресах.