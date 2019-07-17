Фрегат "Адмирал Горшков" зашел в Ла-Манш

"Сегодня фрегат … начал проход проливом Ла-Манш в Северном направлении. В ближайшее время фрегат и суда обеспечения, входящие в состав отряда Северного флота, совершат переход через проливную зону в Северное море", - говорится в релизе.

В Бискайском заливе экипаж российского фрегата провел учения по противовоздушной и противолодочной обороне отряда кораблей, а также ряд тренировок по спасательным операциям с применением вертолетов Ка-27.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. Для "Адмирала Горшкова" этот поход – первый в истории. За это время североморцы прошли более 33,5 тысяч морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы, Тринидада и Тобаго, Кабо-Верде, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого и центральной части Атлантического океанов.