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РИА Новости
Танки
Это подкаст о танках и обо всем, что с ними связано. Вместе с экспертами World of Tanks мы проследим историю самых знаменитых танков мира, секретных проектов и прототипов, так и не вошедших в производство. Расскажем о сражениях и тактике ведения боя, лучших инженерах, механиках и конструкторах.

Сто лет спустя. Как выглядят и на что способны танки сегодня

Вчера, 14:00
139
Танки
Сто лет спустя. Как выглядят и на что способны танки сегодня
Вчера, 14:00
В своё время танки обеспечили прорыв не только на боевом, но и на научном фронте. Разработка и улучшение танков определили развитие военного дела, науки и технологий на целое столетие. И через век с небольшим после выхода первой машины на поле боя, танки – это вершина эволюции военной инженерии. Или не вершина, а тупик?
Танк развивался как ответ на лучшие средства защиты и нападения своего времени. Эксперименты с бронёй, вооружением, средствами передвижения, а позже – с радиоэлектронной "начинкой" создали танки такими, как мы их знаем сегодня. А специфика ведения войны в разных странах добавила боевым машинам уникальные черты, по которым можно точно назвать "школу" танкостроения, к которой принадлежит та или иная модель.
Вместе с экспертами разбираемся, как преобразился танк за сто лет своего существования, по каким принципам он развивался и как преодолеть технологический барьер, к которому подошли современные танкостроители.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтировал Андрей Темнов
Эксперты эпизода: Илья Крамник, Давид Гендельман, Виктор Мураховский
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