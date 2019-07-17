Сто лет спустя. Как выглядят и на что способны танки сегодня

Танк развивался как ответ на лучшие средства защиты и нападения своего времени. Эксперименты с бронёй, вооружением, средствами передвижения, а позже – с радиоэлектронной "начинкой" создали танки такими, как мы их знаем сегодня. А специфика ведения войны в разных странах добавила боевым машинам уникальные черты, по которым можно точно назвать "школу" танкостроения, к которой принадлежит та или иная модель.
Вместе с экспертами разбираемся, как преобразился танк за сто лет своего существования, по каким принципам он развивался и как преодолеть технологический барьер, к которому подошли современные танкостроители.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры "World of Tanks" и при поддержке танкового радио wargaming.fm
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Монтировал Андрей Темнов
Эксперты эпизода: Илья Крамник, Давид Гендельман, Виктор Мураховский
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