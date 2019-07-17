Первая партия автоматов нового поколения АК-12 поступила на вооружение ЦВО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение Центрального военного округа (ЦВО), сообщает округ в среду.

"Первая партия из 8 тысяч автоматов Калашникова АК-12 поступила в рамках государственного оборонного заказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

В ближайшее время на общевойсковых полигонах в Новосибирской, Самарской, Челябинской областях, а также Алтайского края военнослужащие проведут пристрелку и обслуживание оружия, отмечает округ.

ЦВО уточняет, что 5,45-мм автомат по сравнению с предыдущими версиями АК-74М и АКМ обладает повышенной эргономикой. Проведенные модернизации привели к повышению кучности стрельбы, повысили и так немалый запас живучести ствола, для производства которого начали использовать новую технологию.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного направления — как военного, так и гражданского.