Минтруд проанализирует предложения регионов по реестрам бедных семей

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Минтруд проанализирует предложения регионов по ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума и созданию системы мониторинга самозанятого населения, сообщили РИА Новости в министерстве.
Согласно сообщению Минтруда, 20 июня 2019 года завершился второй этап проектов по борьбе с бедностью в пилотных регионах. В нем участвуют республики Кабардино-Балкария, Коми, Татарстан, Тыва, Алтайский, Пермский и Приморский края, а также Ивановская, Курганская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.
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"В настоящее время проводится работа по обобщению и анализу представленных субъектами Российской Федерации отчетов о результатах II этапа пилотных проектов, которые будут рассмотрены... с участием представителей регионов и научного сообщества с целью подготовки необходимых рекомендаций регионам по повышению эффективности в работе по борьбе с бедностью", - сообщили в Минтруде.
В министерстве рассказали, что по итогам второго этапа проектов регионы проанализировали влияние различных мероприятий на повышение доходов населения, подготовили предложения по снижению бедности за счет реализации мер в сфере занятости, здравоохранения и образования.
Регионы также подготовили предложения по созданию системы мониторинга самозанятого населения, формированию и ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума, а также по созданию системы мониторинга уровня жизни населения.
Участники пилота подготовили предложения по развитию Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) для определения факторов и масштабов бедности, оценили реальный уровень и структуру бедности семей с детьми-инвалидами и семей с инвалидами с детства I группы, выявили основные причины бедности этих семей.
Основной акцент в работе по снижению бедности будет сделан на выводе из бедности семей с детьми, подчеркнули в министерстве. Практика показала, что наиболее эффективным механизмом преодоления бедности является социальный контракт, так как он стимулирует людей к активным действиям по улучшению своего материального положения.
"В приоритетном порядке государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малообеспеченным семьям с детьми. Таким семьям, наряду с денежными выплатами и натуральной помощью, предоставляются социальные услуги, психологическая и юридическая помощь, содействие в устройстве детей в детские дошкольные учреждения", - добавили в Минтруде.
В феврале премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал подумать о пересмотре подходов к определению уровня бедности, чтобы учитывались расходы семей, а не только доходы. Он также говорил о создании реестр бедных семей в рамках пилотного проекта по снижению бедности.